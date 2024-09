VÕRDLE | Kas Brad Pitt käis iluoperatsioonil? Ekspert tuvastas sellele vihjava märgi

Sel nädalal väisas juba 40 aastat filmimaailmas tiirelnud Pitt Veneetsia filmifestivali. Kuigi temast tunduvalt noorem pruut Ines de Ramon oli Pittil käevangus, nägi ka näitleja enda välimus varasemaga võrreldes palju värskem välja. Sellest on tekkinud aga spekulatsioonid, et uue eluga alustanud Pitt on käinud ilukirugi noa all.

Kui algselt hakati filmistaari värske välimuse tagamaid arutama sotsiaalmeedias, siis nüüd on Briti väljaanne Mirror rääkinud ilukirurgiga, kes võib oma eksperdihinnangu järgi kinnitada, et näitleja on midagi kõpitsemas käinud. Ilukirurg Jonny Betteridge võrdles fotosid, mis on tehtud Pittist kolm aastat tagasi ja nüüd. Ta märkas koheselt mitmeid muutusi, mida 60-aastase mehe nägu naturaalsel teel ei läbi. Ta viskas nalja, et Pitt on justkui päriselus matkimas oma tegelaskuju menufilmist „Benjamin Buttoni imeline elu“, kus ta sündis vana mehena ja hakkas aastate jooksul nooremaks muutuma.

Kuigi TikToki-targad spekuleerisid, et Brad Pitti muutus on läinud maksma lausa 100 000 dollarit, siis dr Betteridge arvab, et näitleja uue näo taga on üks iluopp - näoringlõikus. Samal ajal, kui ilusüstid on aina populaarsemaks saamas, teavad Hollywoodi megastaarid, et Botox võtab ära igasuguse miimika ning näitlemine muutub sisuliselt võimatuks.

Ka ilukirurg Arun Narang nõustub selle spekulatsiooniga. „Kui võrrelda hiljutisi fotosid paari aasta tagustega, siis nüüd on Pitti silmade ja suu ümber tunduvalt vähem jooni. Sellised jooned ei kao niisutavate kreemide abiga. Neil, kes on läbinud näoringlõikuse, on kõrvade juures naha pinguldamise tõttu arm. Pittil on see arm ja seepärast arvan, et ta on sel operatsioonil käinud,“ teatas dr Narang.