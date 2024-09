PODCAST „SOUNDCHECK“ | Universaliga koostöö lõpetanud Alika alustab karjääris uue peatükiga: ma tahan teha mõnda asja nüüd enda pärast

„Superstaarisaatega ongi kõige olulisem hoopis see, mida sa teed pärast seda saadet,“ sõnab podcasti „Soundcheck“ selle nädala külaline Alika Milova. Eesti hetke ühe edukaim naislauljatar räägib saates ausalt ära, miks tema oli just õige inimene võitmaks „Eesti otsib superstaari“ ja milline ta tegelikult tähesärast eemal olles on.