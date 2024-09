Teletööst jääb väheks? Kaupo Karelson hakkab uut teenust pakkuma

Sel sügisel taaskord mitme telesaatega, nende seas rahva südamed võitnud „Su nägu kõlab tuttavalt“, vaatajaid rõõmustav Karelson avalikustas oma uue suuna Facebooki vahendusel. „Kordumatu ürituskorraldus on avanenud,“ teatab ta postituses. Ettevõtmise nimi viitab Karelsoni suurele juubelipeole järgnenud galaõhtute nimele.

Teletegija poolt jagatud lingile vajutades selgub, et Kordumatu ürituskorraldus on Karelsoni ja tema elukaaslase Monika Vichmanni ühine projekt. Kui paari meespool kannab tiitlit produtsent, siis naist tituleeritakse ürituste juhiks. Seda, kui palju nende ürituskorraldus maksa võiks minna, kodulehel märgitud pole, kuid antakse mõista, et nende tellija ei pea mitte millegi pärast muretsema.