Seksisümboli tagasitulek: prints William võttis naisi kuulda ja hakkas uuesti habet kasvatama!

Prints William paljastas neljapäeval, et on naasmas karmima ilmega välimuse juurde, mille peategelaseks on karvane lõug. Fotod järgmisest kuningast ilmusid internetiavarustesse pärast seda, kui ta väisas Londoni Saatchi galerii näitust „Homelessness: Reframed“.

Esimest korda ilmus prints habemega avalikkuse ette augusti alguses. Toona avaldas ta koos abikaasa Catherine’iga video, millega tervitati Pariisi olümpiamängudel osalenud sportlasi ning tänati neid säravate tulemuste eest. Paar nädalat hiljem selgus aga tõsiasi, et William on loobunud oma habemest loobuda. Sotsiaalmeedias visati nalja, et puhkuselainel prints pidi tagasi töökohustuste juurde naasma ning mõnus suvine karvkate pidi kaduma. Nüüd saab aga tõdeda, et Williami kurikuulus habe ja tema staatus seksisümbolina on taastumas.