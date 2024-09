„Tuled olid maha keeratud.“ Anu Välba meenutab, et „Ringvaade“ sai hoo sisse paraja viperusega

Menu kirjutab, et Välba sõnutsi päris esimeses saates ei saanud asjad õigeks ajaks valmis.

„Saade kestis viis minutit üle täistunni, aga stuudios operaatorid seda ei teadnud, seega täpselt täistunnil läks stuudio inimestest tühjaks, nii et me läksime eetrisse ja mitte kedagi stuudios ei olnud, ka tuled olid maha keeratud ja see kõik toimus väga äkki,“ kirjeldas ta.

Aga see kõik käib Välba sõnul alguste juurde. „Kõige tähtsam on meeskond, kui kõik ikkagi sellesse usuvad ja saavad aru, et me ikka teeme õiget asja, siis vaatajad ikkagi tulevad ühel hetkel teha, aga kui kaua see aega võtab, seda iial keegi prognoosida ei oska.“

Välba imestas, kuidas üldse tänapäeval inimene kõikide nende taskuhäälingute ja voogedastusplatvormide kõrvalt leiab üles veel televisiooni ja leiab aega seda veel vaadata. „See on kummaline, et meile ikkagi meeldib telekate ees istutada, kuigi valikut on tänapäeval väga palju,“ lisas ta.