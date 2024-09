Skandaalne Justin McNairn ajas tõsielusaates neiu pea sassi. On ta ainult raha peal väljas?

2021. aasta novembris rääkis tema toonane abikaasa Triinu Liis McNairn avameelselt, millise vaimse, füüsilise ja majandusliku terrori all oli ta viimased pool aastat kannatanud. Lühikese süütenööriga Justin oli tema sõnutsi vihahoos sisse peksnud uksi ning muu hulgas surunud naise vastu maad. Triinu salvestatud videotest nähtus, et tülisid põhjustasid näiteks salatikarp või ventilaatori tiiviku kokkupanemine, vahel aga lihtsalt see, et Triinu Liis kõnetas Justinit valel ajal. Triinu Liisi Viimsi koju olid naabrid politsei kutsunud vähemalt neljal korral, millest ametlikus registris on kaks märget.