KLÕPS | Lady Gaga välgutas filmifestivalil ülikallist kihlasõrmust

Üheskoos käidi filmi „Joker: Folie à Deux“ esilinastusel. Nad käitusid kui vastarmunud, hoides käest kinni ja vahetades sooje pilke. Moepolitsei aga annaks Gaga riietusevalikule ilmselt hindeks kümme palli kümnest. Aga riietusest enam huvitas sedapuhku kõrvalseisjaid tema sõrmes olev sõrmus. Välismeedia andmetel maksab see üle 520 000 euro.

Gaga kihlumine tuli avalikuks Pariisi olümpiamängudel, vahendas The People. Seal kohtus lauljanna Prantsusmaa peaministri Gabriel Attaliga ja tutvustas talle oma ettevõtjast kallimat. „Minu kihlatu,“ sõnas Gaga. Vahepeal liikusid ka kõlakad, et ehk on lauljatar rase. Viimane lükkas selle ise ümber. „Ma pole rase,“ teatas ta.