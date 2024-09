KLÕPS | Käed külge! Markus Villig hakkas ise Bolti toidukulleriks

Bolt kasvab igas suunas, kajastas suvel Ärileht. Majandusaasta aruandest selgub, et ettevõtte käive kasvas 2023. aastal 37,4%. Ettevõtte tulud aga seniselt 1,2 miljardilt eurolt 1,7 miljardi euroni. Ettevõtte puhaskahjum kasvas aga samas 91,9 miljonile, olles varem 72,2 miljonit.

Möödunud aasta olulisimate arengutena tõi firma juht Markus Villig esile nii parema kasutajakogemuse loomise kui ka turuosa laiendamise. „Juhtide ja kullerite tagasiside põhjal lisasime lahendusi, mis on parandanud turvalisust ja kvaliteeti. Meie platvormiga liitunud restoranide arv tõusis möödunud aastal neljandiku võrra ja platvormiga liitus sadu tuhandeid uusi juhte ja kullereid. Kasvatasime kõigi teenuste turuosa ning tõime turule kuuenda põlvkonna elektritõukeratta mudeli. Autorenditeenus Bolt Drive jõudis Leedu ja Saksamaa klientideni. Need on vaid mõned Bolti eelmise aasta edulugudest,“ loetles Villig.