Ant Nurhani abikaasa ema kurjustas oma väimehega: ole vait ja räägi eesti keeles!

„Ma ei saanud küsida paremaid partneri vanemaid,“ sõnas Ant oma abikaasa Liina vanematest. Anti ämm Laine avaldas, et Ant on teda esimesest päevast kutsunud emaks.„Ämm on nii kole sõna. Ma olen väga rahul sellega,“ sõnas Laine. Ka oma äiale Lembitule ütleb Ant isa.

Lembitu sõnul kohtusid nad Antiga kohe, kui ta Eestisse tuli. Ant tunnistas, et Liina ema on tema lemmikinimene. „Mis iganes ta teeb, eriti kui ta kasutab pahasid sõnu, mulle väga jääb meelde,“ naljatles ta.

Laine ka ise tunnistas, et justnimelt tema käest õpib Ant rumalaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid. „Need rumalad sõnad, mis tulevad, need on minult pärit. Esimene asi, mis ta õppis ära, oli „Ole vait!“, sest ta nii kõvasti kiiresti räägib. Nad räägivadki seal (Türgis - toim) kõvasti ja ma käratasin „Ole vait, räägi eesti keeles!“ ning lisasin, et „Sa teenid ikka keretäit minu käest, ma ei tea kohe!““ meenutas Laine naerdes.