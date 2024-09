„Vallalise kaunitari“ staarmassöör Kaspar Rooni sai isaks: tere tulemast maailma, väike Lenna!

Rooni avaldas avaldas Instagrami story’s, et sai isaks. Videoklipikeses on näha, kuidas Rooni elukaaslane Pille lamab haiglavoodis, värske ilmakodanik Lenna kaisus. „Tere tulemast maailma, väike Lenna!“ teatas Rooni pisarsilmi.

„See oli intensiivne. Mu käsi on küünejälgi täis,“ näitas Rooni Instagrami jälgijatele oma punaseks kraabitud käsivart.

„Ma loodan, et olin piisavalt toeks Pillele. Ta oli nii tubli! Laps tuli kolme pressiga. Uskumatult kiiresti. See oli möödas enne kui aru sain. See emotsioon – ma lihtsalt lahistasin nutta. Ma ei saanud midagi muud teha, kui lihtsalt nutsin ja vaatasin. Mul ei tulnud ühtegi sõna suust välja tükk aega. Olin nagu puuga pähe saanud,“ jagas Rooni oma esimesi emotsioone.