Briti meedias kergitati veidi saladuseloori Charlesi vähiravi kohalt

Charlesi jaoks on tegu raske aastaga. Esiteks tema enda haigus, aga ka prints Williami abikaasa Catherine põeb vähki. Allikas märkis, et Charles on üritanud olla nii avatud kui suudab. Ta tahab rahvale näidata, et on igati töövõimeline.

Selle ehedaks näiteks on seegi, et sel sügisel läheb ta koos abikaasa Camillaga visiidile Austraaliasse ja Samoasse. See on nende esimene suurem välisvisiit pärast seda, kui selgus Charlesi diagnoos. „Aga esmaseks prioriteediks on ikkagi tervis,“ jätkas allikas. Ta lisas, et praegu on kõik liikunud positiivses suunas, st ravi toimib.