Rebecca Kontus abielu purunemisest: ta lihtsalt ütles, et temal enam ei ole sooja tunnet

„Olen teist korda abielus. See oli enne lapsi, aastal 2009,“ meenutas ta.

„Kaks aastat olime abielus. Ühel päeval ta lihtsalt ütles, et temal enam ei ole sooja tunnet ja ta tahab lahutust. Mul oli tunne, nagu keegi võtaks mu südame ja viskaks vastu betooni kildudeks,“ tunnistas ta.

„Arvasin, et nüüd on elu läbi. Õnneks mul avanes võimalus minna Pariisi õppima ja see aitas. Oli väga äge aeg. Õppisin muusikat, klaverit ja laulmist ja sain rohkem tuttavaks prantsuse kultuuriga ja muidugi veiniga. (Naerab.) Kui tulin tagasi, läksin Kunstiakadeemiasse ja tegin magistrikraadi, töötasin kümme aastat Pluss arhitektide büroos ja tegin palju toredaid asju.“