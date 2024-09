Sean Penn semmib endast 34 aastat noorema moldovlannaga

Metro kirjutab, et praegu puhkavad nad Hispaanias Madridis. Neid nähti keset tänavat suudlemas.

Nicov pole laiemale avalikkusele tuttav. IMDB.com andmetel on ta mänginud üksikutes filmides ja sarjades.

Kaks Oscarit võitnud Penn lahutas kolm aastat tagasi abikaasast Leila George`ist. Temagi on Penniga võrreldes väga noor, täpsemalt praeguseks 32.

Enne seda oli Penn olnud abielus Madonnaga (aastatel 1985 kuni 1989) ja Robin Wrightiga (1996-2010). Juba enne ametlikku abiellumist sündis Penni ja Wrighti perre kaks last. Mõlemad on vanemad kui Penni praegune tüdruksõber.

Tänavu juunis sõnas Penn The New York Timesile, et naudib vallalise staatust. „Olen lihtsalt vaba!“ Nagu näha, siis mitte väga pikaks ajaks. Pildile ilmus Valeria Nicov.