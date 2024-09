Avalikustati järgmise suve esimene suurkontsert: Imagine Dragons tuleb Tallinna lauluväljakule!

Imagine Dragons on tuntud rajude esinemiste ja hittide poolest, mis on vallutanud aastate jooksul sadu edetabeleid üle kogu maailma. Imagine Dragonsi hurmav ninamees Dan Reynolds on laval uskumatult siiras. Tal on kombeks karata kõlarile, viskuda põlvili, joosta edasi-tagasi kui välgust tabatud Casanova, kuid selles pole grammigi täpselt väljamõõdetud paraadlikkust-fassaadlikust, mida Las Vegases võrsunud bändist oodata võiks. Imagine Dragons on nii üdini ehe ja lihtne, et tundub peaaegu naiivne, on mainitud arvustustes.