KLÕPS | Seksikas siresäärne vastne pruut! Liis Lemsalu jagas kuumi kaadreid pulmamullist

Liis Lemsalu teatas oma augusti lõpus toimunud pulmast 2. septembril. Ta jagas siis esimesi kaadreid enda ja Karl-Erik Kodu pulmast. Mustvalgetel piltidel nägi pruutpaar tõeliselt õnnelik välja, ühel pildil poseerisid nad koos oma väikese pojaga. „Sõnulseletamatu augustikuu! Pole eales nii palju armastust enda ümber tundnud – niivõrd hoitud ja ilus aeg. Meie südamed on pilgeni täis armastust,“ kirjutas Liis nende piltide juurde.

Nüüd on kaunite blondide kiharatega pruut jaganud sotsiaalmeedias uusi kaadreid oma pulmamullist. Kui varem postitatud pildid olid mustvalged, siis nüüd on Liis avaldanud värvilised fotod, mis annavad aimu, kui kaunis Toscanas on.