Uus osaleja teada! Sügishooaja telesaates „Su nägu kõlab tuttavalt“ astub võistlustulle ooperisolist

„Ütleksin nii, et kuna ma ju veel täpselt ei tea, mis mind nüüd tegelikult ees ootab, ei oska närvis olla; seega olen pigem elevil,“ ütleb Tamm, kel on näosaatega varem isiklik põgus kokkupuude olnud. „Kahel korral olen osalenud sõprade Lauri Liivi ja Karmo Nigula etteastetes ning siis tundus küll kõik väga lustlik. Loodangi, et see sõit „Su nägu kõlab tuttavalt“ värskel hooajal tuleb lõbus nii mulle kui ka televaatajatele.“

Reigo Tamm tunnistab, et on olnud „Su nägu kõlab tuttavalt“ innukas vaataja. „Hooaegadele tagasi mõeldes tuleb tõdeda, et säravaid hetki on olnud mitmeid. Erilise huviga olen kaasa elanud oma sõprade ja heade kolleegide esitustele. Nüüd aga ootan põnevusega saatekaaslaste etteasteid, mida saan nautida suisa esimesest reast,“ muheleb ta. Tamm leiab, et paroodiashow populaarsuse ja ainulaadsuse võtmeks on see, et saade paneb kirglikult kaasa elama ning tekitab emotsioone – nõnda saab vaataja ühe õhtu jooksul nii naerda kui ka nutta.