FOTOD | Järgmine meelelahutaja USA-s! Lisaks Ari Mattile vallutab ookeani taga lavalaudu teinegi eestlane

Normann teeb ühtaegu nii saatejuhina kui ka produtsendina reisisaadet, mis sai stardi Nuustakult, teeb tiiru ümber maailma ja lõpeb Hiiumaal Kärdlas. „Tegu siis uue reisisaatega ja koostöös TV3ga õnnestubki meil vallutada Nuustaku, Pariis, Istanbul, Chicago, Las Vegas, Hollywood, Tokyo, Bangkok, Pattaya ja Kärdla,“ rääkis Henrik. „Oleme reisil oma võttemeeskonnaga ja loodame avastada kohti, kuhu tahaks meist igaüks korra elus sattuda. Et meeleolu hoida, lavastame ka lõbusaid sketše ja provotseerime lustakaid olukordi. TV3 eetrisse on saade planeeritud järgmise aasta alguses.“

Kui Normann on sealkandis vaid tuuri raames, siis staarkoomik Ari Matti on saavutanud vaid mõne kuuga märkimisväärse edu Ameerika Ühendriikides, astudes üles populaarses live-podcast’is „Kill Tony“, kus ta on nüüd püsiliikmena regulaarselt laval. Enda teekonda teisel pool ookeani jagab Ari Matti sotsiaalmeedia vahendusel, mille jälgijaskond on Instagramis nüüdseks kasvanud 158 tuhande inimeseni.