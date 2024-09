Veneetsia filmifestival jäi Nicole Kidmani jaoks lühikeseks: näitlejanna perekonda tabas kurb tragöödia

Oma kirjas sõnas näitlejanna, et ta oli jõudnud Veneetsia filmifestivalile, kuid varsti pärast seda sai ta teada, et tema vapper ema Janelle Ann oli 84-aastasena äsja meie seast lahkunud. „Ma olen šokis ja ma pean oma pere juurde minema. Aga see auhind on talle,“ seisis tema kirjas. „Ta suunas mind ja juhendas mind. Ta tegi minust mina. Ma olen ääretult tänulik, et ma saan tema nime öelda teile läbi Halina. Elu ja kunsti kokkupõrge on südantlõhestav ja mu süda on murtud,“ edastas Kidman publikule.