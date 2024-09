„Saatejuht ei ole üldse meeldiv!“ Malluka mees jäi Gameboy Tetrisega tehtud intervjuu tõttu kriitikalaviini alla. Legrant tunnistab oma viga

Hiljuti Youtube platvormile üles laetud Gameboy Tetrise episoodi alla on kogunenud üle 30 kommentaari, millest enamik väljendavad rahulolematust saatejuhi suhtes. „Gameboy Tetris on väga intelligentne ja tundlik, saatejuht ei ole küll meeldiv ja ilmselt antud teemas nõutaval tasemel,“ kirjutas üks kuulajatest. Teine lisas: „Veidi kurvastab, kuidas võõrustajana minnakse haiglasse kohapeale õpetama ja oma enda teemasid projitseerima“. „See episood läks veidi aia taha kahjuks. Oleksin samuti tahtnud rohkem Pavelit kuulata aga ei lastud oma mõtteid tal isegi lõpetada.. kahju,“ kommenteeris kolmas.

„Väga tore vestlus, aga pisut häirib see, et sa ei ole temaga rääkima läinud, vaid õpetama. Inimesel on oma tee ja eriti depressioonis olles, on selline jõuline surumine veelgi kahjustavam,“ kirjutas üks kuulaja, millega Legrant ka nõustus. „Aitäh jagamast. Tead, tundsin isegi, et olin vb kohati liiga tormakas arvamust avaldama. Oleksin võinud lasta tal pikemalt mõtelda ja rahulikumalt vastata,“ vastas saatejuht kriitilisele kommentaarile.