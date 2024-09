ÜLEVAADE | Tõusva tähe An-Marleni avar korter Tallinna kesklinnas: koduvahetus muutis paljutki positiivses suunas

Ingel Marlen Mikk (25) on pühendunud soolokarjäärile. Eelmisel aastal avaldas ta debüütalbumi „Iseendale“, millega koos ilmus ka albumifilm. Just iseendale mõeldes proovib ta enda argipäeva detailidega mõnusaks muuta, väärtustades oma kodu ja keskkonda, kus elab.

Ingel tervitab mind avaras kõrgete lagedega Tallinna kesklinna korteris. Tuppa sisse astudes tajun selgelt, et see kodu on seal elava inimese nägu. Avarus, pilkupüüdvad pildid seintel ja iseloomuga köök jäävad kõigepealt silma.