Näitleja Tõnis Niinemets paljastas kummalise kogumiskire

Saates avaldas Niinemets Anu Välbale, et tal on väike sportlastele kuulunud esemete kogu. „Ma kogun sportlastega seotud esemeid või esemeid, mis mulle on spordiga seoses olulised või inimeste autogramme esemete peale. Mulle meeldivad kõige rohkem sellised meened, mis on sportlase endaga kuidagi seotud. Aga ma ei taha neid kuidagi niisama, ma ei käi neid sportlase ukse taga küsimas, vaid see sai alguse aastaid tagasi, kui ma aitasin teha heategevuslikku oksjonit Rakvere väikelaste kergejõustikupäeva tarbeks, millest mu poeg on juba neli aastat osa võtnud,“ kirjeldas Niinemets seda, kuidas tema kollektsioon alguse sai.