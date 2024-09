SUME korraldaja paljastas tegeliku põhjuse, miks populaarne Tallinna festival ära jäi

Värskes Eesti Ekspressi Areeni podcastis selgitab PS Music Agencys tegutsev Kaarel Sein, et tänavuse SUME tühistamise taga oli rahva leige huvi. „Oli äärmiselt väike müük, erinevatel põhjustel. Päris täpselt ei oska öelda, aga arvatavasti kuna üritus oli augustis siis inimesed olid oma valikud juba ära teinud ja augustiks ei jätkunud lihtsalt rohkem,“ sõnab igapäevaselt ka nublu manageerimisega tegelev Sein.

Võib tunduda, et festivali ennatlikul ära jätmisel saab korraldaja piletirahad ostjatele lihtsalt tagasi kanda ja käed puhtaks pühkida, siis nii see päris pole. „Kulutused on ju ikka tehtud. Sul on (ürituse ärajätmisel - toim.) kas halb variant või veel halvem variant. Korraldajana pead sa mõtlema mitmele aspektile,“ kirjeldab Sein endapoolset nägemust juhtunust. Kuigi SUME jäi ära, siis oli sel suvel teisi edulugusid, mida aastaid hiljem meenutada.

Samas podcastis selgitab mitmete populaarsete ürituste korraldaja, et rahval pole nüüd äkitselt vähem raha, vaid rõhk on sellel, et eestlastel pole enam nii palju vaba raha, mida mõtlematult meelelahutusele kulutada. Samuti on Seina arvates tekkinud „üleküllastus“ ehk rahval on liiga suur valik üritusi, millest suve jooksul tuleb midagi meelepärast valida.

„Veel pikema kogemusega ürituskorraldajad ütlevad, et iga viies suvi on tavaliselt langus ja praegu meil ongi see viies suvi. Ma ei tea täpselt, millest see tingitud on. Kindlasti oli sel suvel üritusi niivõrd palju ning Tartu kultuuripealinnaks olemine tõi veel tuhandeid üritusi juurde. Kui sa oledki keskmine inimene, siis sa käid suve kahel kuni neljal üritusel,“ arvab Sein.

Kuula täispikka podcasti siit:

