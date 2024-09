Telelegend Reet Linna: oleme kokku leppinud, et „Prillitoosi“ režissöör Elo ütleb kohe, kui hakkan kalduma dementsuse poole

Ealeski pole Reet endast mõelnud kui silmapaistvast artistist või saatejuhist, ehkki edevust on temas küllaga. Et juubeliaastal kümbleb ta tähelepanus ja armastuses, tuleb tema sõnul sellest, et publik vajab elukogemust. „See on nagu väärtuslik maavara,“ ütleb Reet.