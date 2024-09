Kas Taylor Swifti fännid on tema vastu pöördumas? Lauljatar pole siiani lahti öelnud Trumpi toetavast sõbrannast

Kui hiljuti levisid jutud, et Taylor Swift (34) ei suhtle enam Brittany Mahomesiga (29), kes on suur Trumpi toetaja, siis nüüd on need jutud kummutatud. Naisi nähti pühapäeval Queensi tenniseturniiril koos aega veetmas ning nende kallistus püüti ka pildile. Lauljatari fännidel ei jäänud see märkamata ning nad väljendasid enda pettumust platvormil X, vahendas Daily Mail.

Mõned nimetasid ülemaailmset staari sotsiaalmeedias isegi selgrootuks, sest lisaks Trumpi toetamisele kaitses Taylori sõbranna Brittany avalikult ka enda õemeest Jackson Mahomesit, kui teda süüdistati seksuaalses rünnakus. Üks kasutaja viitas platvormil X lauljatari 2020. aasta dokumentaalfilmile „Miss Americana“, kus Taylor rääkis Pride’i kuu eest seismisest. „Mäletate, kuidas ta ütles oma dokumentaalfilmis, et tema meelest on nii selgrootu öelda „Head pride’i kuud!“ ja mitte tõusta püsti, kui keegi sõna otseses mõttes kaela tuleb... ja nüüd on ta koos kellegagi, kes Trumpi toetab! ja on sõna otseses mõttes kõigest vaikinud!“ avaldas ta.

Järgmine fänn viitas samuti Taylori mõned aastad tagasi ilmunud dokumentaalfilmile. „Filmis ta nuttis, et tahab aktiivselt Trumpile vastu minna. Seda ta ka tol ajal tegi ning tembeldas end Miss Americanaks. Ja nüüd ta kaisutab Trumpi pooldajatega,“ kirjutas ta platvormile X. „Minu jaoks on nii huvitav, et Taylor oli valmis oma poliitilisi arvamusi välja ütlema ainult siis, kui ta arvas, et tema karjäär on languses,“ avaldati arvamust samal platvormil.

„Pärast kergendust, et Taylor ei istunud Chiefsi mängul kõrvuti koos Brittnayga, mõtlesin, et võib-olla on ta siiski aus, kuid nüüd näen teda kohe päevi hiljem temaga lõbutsemas,“ väljendas enda pettumust järgmine Taylori varasem toetaja. „Taylor Swift kallistab tuntud Trumpi toetajat, seksuaalrünnakute õigustajat, rassisti ja transfoobi Brittany Mahomesi. Kole,“ lisas veel üks tüdruk. Taylor pole endiselt sel teemal sõna võtnud, kuid jälgijad just seda sotsiaalmeedia põhjal väga ootavadki.