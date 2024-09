FOTOD | Modellikarjäär terendab? Nublu jõudis New Yorgi moenädalale

Alles eelmisel aastal alustanud rõivabränd Maison Beast on saavutanud nii suure edu, et juba kiigatakse maailma tähtsaimate moelavade poole. Kuna nende tooted kvalifitseeruvad peamiselt tänavarõivaste alla, on nad oma riiete reklaamimiseks kasutanud mitmeid Eesti hip-hop artiste ja sportlasi. Näiteks on nende reklaamnäoks olnud räpparid Gameboy Tetris ja Arop ning NBAs kanda kinnitav Henri Drell.

Viimastel promopiltidel on ilutsenud aga nublu, kes nüüd on koos brändi esindajatega lennanud New Yorki, kus leiab sel nädalal aset moenädal. Räppar jagas oma Instagrami kontol paari lühikest klippi, mis on tehtud New Yorgi kesklinnas Grand Centrali rongijaama läheduses. Maison Beasti enda sotsiaalmeediast selgub, et nende kollektsiooni ettekanne leiab aset täna Eesti aja järgi kell 21.

Tegemist pole sugugi ainsa Eesti brändiga, mis on tänavusel New Yorgi moenädalal esindatud. Mõned aastad tagasi Eesti glamuuritaride riidekappe vallutama hakanud moebränd Nora Isle, mida veab Mariann Saar, on samuti just täna NYFW oma kollektsiooni näitamas.