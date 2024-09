22. märtsil avaldas printsess Kate video, kus selgitas, et on avalikkuse eest eemal olnud, sest sai vähidiagnoosi. Nüüd avaldas Kate, et tema keemiaravi jõudis lõpule.

„Milline kergendus on öelda, et olen lõpuks oma keemiaravi lõpetanud. Viimased üheksa kuud on meie pere jaoks olnud uskumatult rasked. Elu, nagu te teate, võib hetkega muutuda ja me oleme pidanud leidma viise, kuidas navigeerida tormistel vetel ja sel tundmatul teel. Vähi teekond on keeruline, hirmutav ja ettearvamatu kõigile, eriti neile, kes on kõige lähedasemad,“ räägib printsess Kate.