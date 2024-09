Norralased on rääkinud: äsja abiellunud printsessilt tuleks tiitel ära võtta!

52-aastase Märtha Louise’i ja temast kolm aastat noorema Dureki üle-eelmisel nädalal aset leidnud mitmepäevased pulmad on pannud sealse rahva kihama. Norstati poolt läbiviidud uuring näitas, et 69% norralastest soovib, et kuningas Haraldi tütrelt võetaks ära printsessitiitel. Küsitlus viidi läbi 3.-5.septembril ehk loetud päevad pärast pulmi ning sellele vastas 1011 inimest.