Keemiaravi lõpetamisest teatanud printsess Kate tegi südantsoojendava austusavalduse Elizabeth II-le

Kate’i haigusest ja teekonnast tervenemiseni rääkivas videomontaažis mängisid suurt rolli nii tema abikaasa William, nende lapsed George, Charlotte ja Louis kui ka printsessi enda vanemad. Kui suurem osa kaadritest olid üles võetud looduses ja perekondlikud hetked olid tabatud elutoas lauamänge mängides, siis videosse olid kaasatud ka klipid, mis olid filmitud Kate’ist autoroolis. Kuninglikud eksperdid usuvad, et just need hetked lisati nõnda isiklikku videosse austusavaldusena kuninganna Elizabeth II-le.

Monarh, kelle surmast möödus eelmisel nädalal kaks aastat, oleks võinud terve oma elu sõita ringi professionaalsete autojuhtidega. Siiski otsustas Elizabeth juba varajases nooruses, et soovib teatud puhkudel olla ise roolis. On teada, et Elizabeth oli oma eluajal ainus britt, kellel ei pidanud rooli istumiseks autolube olema.

1992. aastal ilmus BBCs vägagi isiklik dokkfilm „Elizabeth R: kuninganna aasta“, mille raames said kaamerad jälgida monarhi vägagi tavatutes olukordades. Filmi kaasati ka mitmeid kaadreid sellest, kuidas Elizabeth Land Roveri roolis on ja mööda Sandringhamis asuvaid valduseid ringi sõidab.

Esmaspäeval avaldatud Kate’i videos on täpselt samasugused kaadrid printsessist samasuguse Land Roveri roolis. Filmimiseks kasutatud nurgad, Sandringhami loodus ja Kate’i usin käikude vahetamine jätavad mulje, et palee poolt avaldatud värske video on vaikselt ka austusavaldus lahkunud kuninganna auks.