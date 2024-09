FOTOD | nublu tegi New Yorgi moenädala debüüdi: räppar haaras moelavale kaasa Eesti keefiri

Erkkollase-mustakirju ülikonnaga New Yorgi kesklinnas kümnete fännide ette astunud 28-aastane artist ei näidanud maailmale üksnes Eesti moeloomingut, vaid promos ka siinset piimatööstust. Täpsem silm võis märgata, et moelaval kõndinud nublul oli käes üks kodumaine piimatoode. Tegemist on Valio Gefiluse keefiri liitrise pakiga, mille nublu võttis Tallinnast ühte maailma suurimasse metropoli kaasa.

Alles eelmisel aastal loodud kodumaine rõivakaubamärk Maison Beast on saavutanud nii suure edu, et juba kiigatakse maailma tähtsaimate moelavade poole. Kuna nende tooted kvalifitseeruvad peamiselt tänavarõivaste alla, on nad oma riiete reklaamimiseks kasutanud Eesti hiphopiartiste ja sportlasi. Näiteks on nende reklaamnäod olnud räpparid Gameboy Tetris ja Arop ning NBAs kanda kinnitav Henri Drell. Sel sügisel kiigatakse aina rohkem rahvusvahelise areeni poole ning seetõttu sõideti oma väikese meeskonnaga New Yorgi moenädalale, et näidata oma loomingut maailma kõige eksklusiivsemate ja nimekamate moemajade kõrval.