Asi kindel: Brigitte Susanne Hunt sai tähtsa ameti tuntud advokaadibüroos

Eelmisel sügisel Tallinna Ülikooli juurat õppima läinud meelelahutaja on juba mõnda aega vihjanud sellele, et sai erialaga seotud tööle juba. Augustis andis ta Kroonikale intervjuu, kus hõiskas välja, et ta saab uuest töökohast ja ametist täpsemalt rääkida 9. septembril. Oma igapäevaseid kontoriskäike on Brigitte aga oma sotsiaalmeedias juba eksponeerinud ning ta näitas ka väikest pidu, mis tema ametisse astumise puhul korraldati.

„Olen tõesti karjäärialaselt äärmiselt õnnelik ja õiges kohas. Ma pole aastaid olnud nii tegus, motiveeritud ega tundnud, et saan lõpuks oma ajupotentsiaali päriselt kasutada kohas, kus seda ka hinnatakse. Ma alahindasin, milline väärtus on tiimitööl ja sellel tundel, et oled päevast päeva millegi suurema osa,“ kirjeldas ta oma uut ametit Kroonikale põgusalt.

Siiski tundus, et Brigitte ei suuda ka ise vakka olla ning tegi oma Instagrami kontol mitmeid viiteid oma uuele ametile. Näiteks kasutas ta juba oma Emerald Legali emaili ning viitas emotikonidega advokaadibüroo nimele.

Nüüd on Brigitte aga lõpuks vaba ja saab rääkida välja, et millega ta siis leiba teenib. Õhtulehele antud kommentaarist selgub, et ülikoolis alles teist aastat alustanud juuratudeng veel kaasuste kallale ei asu, vaid jääb Emerald Legalis nende liistude juurde, mida ta aastate eest Tartu Ülikoolis tudeeris. „Vastutan nüüd meediasuhtluse poole pealt Emeraldi eest,“ paljastab Brigitte oma täpsemad tööülesanded.