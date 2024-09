Silvia Ilvese Türgis tehtud iluprotseduur inspireeris Jüri Pootsmanni: kunagi lähen ka sinna!

Ühe küsimusena uuriti Pootsmannilt, millise iluprotseduuri tegi endale tšellist Silvia Ilves „Tissid,“ pakkus Pootsmann ilma kõhklemata Silvia Ilvese hiljutisest iluprotseduurist rääkides, kuid tegemist ei olnud õige vastusega. Jüri mõtles veidi ja pakkus õigesti: „Hambad!“ Pootsmann lisas, et Silvia sai endale uue naeratuse just Türgis.

„Kunagi lähen ka sinna,“ kinnitas Jüri, et ka tema on mõelnud minna Türki mõnda iluprotseduuri tegema. „Need on olnud õnneks ainult mõtted,“ tõdes Pootsmann ning loodab, et tal veel ei lähe seda abi vaja.