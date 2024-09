„Musta pesu pesemist siit oodata ei maksa.“ Läti korvpallistaar Janis Timma ja Ukraina lauljatar Anna Sedokova lahutavad abielu

Juba pikemat aega on Vene ja Läti meedia teravdatud pilguga hoidnud silma peal Sedokova ja Timma käekäigul. Kui mõni aeg tagasi spekuleeriti, et paar elab lahus, siis nüüd teatab Sedokova, et paar on otsustanud rahumeelselt abielu lahutada.

„Öeldakse, et naine muutub pärast lahutust ilusamaks. No vaatame... Ma tean, et näete minus muutusi, nii väliseid kui ka sisemisi. Musta pesu pesemist siit oodata ei maksa. Ärge isegi proovige seda minu sotsiaalmeediakontol levitada. Oleme täiskasvanud ja üksteisele tänulikud koos läbitud teekonna eest. See oli raske, aga väga huvitav,“ avaldab Sedokova Instagramis.

Timma ja Sedokova suhe on algusest peale saanud kriitikanooli, sest korvpallur oli uue kallimaga kohtudes ja ja esimestel kohtingutel käies veel abielus oma pisipoja ema Sanaga.

Timma teatas 2019. aasta septembris, et on Sanast lahku läinud. „Pool aastat tagasi lahutasin oma poja emast ja alustasin uue eluga. Nüüd on minu jaoks kõige tähtsam armsa poja Christiani eest hoolitsemine.“

Juba kuu hiljem sai avalikuks Timma ja Sedokova vaheline suhe. Korvpalluri eksabikaasa Sana on aga avalikult tunnistanud, et Timma pettis teada. „Just sain teada, et minu abikaasa lahutas minust aasta tagasi. Kas tõesti? Ma ei teadnud seda, küll aga olin kursis, et pool aastat tagasi ta alustas minu petmist. Kas see on sama ****, kes on on saanud kolm last kolme erineva mehega? On ta väärt seda?“ meenutas väljaanne Sejas lätlanna Sana sõnu.

Sedokova on olnud varasemalt kaks korda abielus. Tal sai esimese tütre abielust Valgevene jalgpalluri Valjantsin Bjalkevitšiga (suri 2014. aastal 41-aastaselt - toim) ja teise tütre abielust ärimehe Maksim Tšernjavskiga. Lisaks on tal poeg kooselust ettevõtja Artjom Komaroviga.