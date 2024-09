Linkin Parki taasühinemisest on saanud kaos. Kaks liiget on loobunud tuuritamisest, uus solist kuulub saientoloogide sekka ja toetas vägistajat

Eelmisel nädalal taasühinenud rokkbänd Linkin Park on skandaalide keerises. Osade fännide reaktsioon ansambli uueks solistiks valitud Emily Armstrongile on olnud leige. Kaasa ei aita ka see, et naine on terve elu kuulunud saientoloogia kirikusse ning toetas paar aastat tagasi vägistamistes süüdimõistetud näitlejat Danny Mastersoni.