Kas arvad ära? Avaldati neli udust fotot ja kavalad vihjed saate „Masterchef Eesti: kuulsused köögis“ viimase nelja osalise kohta

Enne, kui kõik osalised oma nime ja näoga rahva ette astuvad ning kokkama kukuvad, on „Masterchef Eesti“ tegijad tekitanud sotsiaalmeediasse väikese arvamismängu. Viimase nelja osalise näod on udustatud ning nende põllel olevatest nimetähtedest on osad peidetud. Kas oskad arvata, kes on need neli kokkamishuvilist staari?