FOTOD | Anne Veski pärast 40-aastast pausi Sopoti külastamisest: väga tore, et mul oli võimalus uuesti sealset atmosfääri kogeda

„Mind saadeti 1984. aastal rahvusvahelisele Sopoti laulukonkursile, mis oli iga noore laulja jaoks suur tunnustus. Ma olin 28aastane ja laulnud juba nii palju, et tundsin, et olen võimeline osalema sel konkursil,“ meenutab Anne Veski, kes toona võitis kaks esikohta - põhilaulu konkursi ja Poola laulu konkursi. Ta oli end selleks ajaks juba tuntuks laulnud looga „Позади крутой поворот“.

Anne sõnul meenutas talle Sopotis hotelli pidav ettevõtja Tarmo Sumberg, et tema võidust on möödas 40 aastat. Sumberg pakkus ka välja, et sündmust võiks Sopotis tähistada. „Ta kutsus sinna oma sõbrad ja tuttavad ning teisedki, kes austavad minu loomingut ja tahtsid mu Sopoti võidu 40. aastapäeva tähistada,“ räägib Anne.