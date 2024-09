Darth Vader on lahkunud. Suri näitleja James Earl Jones

Oma enam kui 60-aastase karjääri jooksul osales Jones kümnetes filmides, millest nii mõnedki elavad oma elu edasi veel aastakümneid hiljem. Nende hulgas on linateosed „Conan the Barbarian“ (1982), „Matewan“ (1987), „Coming to America“ (1988), „Field of Dreams“ (1989), „The Hunt for Red October“ (1990) ja „The Sandlot“ (1993). Jones andis oma hääle ka Mufasa tegelaskujule animafilmis „Lõvikuningas“.