Allikas paljastas Rootsi kuninglikku perre sündiva lapse võimaliku soo

Üks paari sõpradest on beebiootust kommenteerinud Rootsi ajalehele Hänt. Allika sõnul läheb beebiootel printsessil hästi ja paar on ülimalt õnnelik. „Sofia on selles kindel - lõpuks ometi tüdruk. Ta on nii väga tütart soovinud,“ sõnas väljaandega rääkinud inimene viidates sellele, et printsil ja printsessil on juba kolm poega. Siiski ei saa selles väites kindel olla seni, kuni Carl Philip, Sofia või mõni teine kuningliku perekonna liige seda kinnitab. Võib aga aimata, et juba kolm poega sünnitanud paar sooviks maskuliinsele kambale tasakaaluks ka ühte preilit.