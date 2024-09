FOTOD | Tõnisted koos laval! Eesti modellid noppisid Hispaanias toimunud võistluselt enim kõrgeid auhindu

Eesti delegatsiooni ja Sixtina Modellistuudio juht Tiina Jantson avaldas, et The Best Model Of Univeres võistlusele said võimaluse minna Eestit esindama iludusvõistluste Eesti Mini Miss, Eesti Teini Miss, Eesti Iluduskuninganna, Missis Estonia ja Mrs. Estonia Classic parimad. „Seepärast osutuski Eesti tiim nii tugevaks, et võistlejad olid juba parimate hulgast siin välja valitud,“ tõi Jantson veel välja.

Võistluselt The Best Model Of Universe 2024 on oma modellikarjääri alustanud mitmed tänaseks juba maailmakuulsaks saanud modellid. Võistlus toimub erinevates vanusekategooriates nii lastele, teismelistele, neidudele, noormeestele kui ka naistele ja meestele, kel aastaid isegi rohkem kui 56. Samas on see ka suur rahvusvaheline moedisainerite festival, kus hea võimalus tutvustada oma uusi kollektsioone, millest parimaid kutsutakse osalema ka Milano Fashion Week üritustele.

The Best Model Of Universe 2024 võistlus toimus juba 12. korda järjest. Võistlust korraldab Rosario Stagno Itaaliast, kes ise on „Wilde West“ kaubamärgi all riideid tootva firma omanik ja disainer, samuti ka Milano Fashion Weeki korraldusdirektor.

Tema sõnul hakkas Eesti tiim võitma kõrgeid kohti ja tiitleid juba esimesest võistluspäevast. „Korraldaja sõnul on see 12 aasta jooksul olnud esimene kord, kus üks riik saab nii palju auhindu. Samuti olevat selle aasta võistlus eriline selle poolest, et esimest korda ei võitnud korraldajamaa Itaalia esindajad ühtegi esikohta,“ lausus ta. „Olime justkui moe- ja modellimaailma olümpiamängudel,“ kommenteeris Jantson võistlust.

Eesti tiimi 19 võistlejast sai kõige kõrgemaid esiviisiku kohti lausa üksteist võistlejat: 4 esimest kohta, 1 teine koht, 3 kolmandat kohta, 1 neljas koht ja 2 viiendat kohta.

Eesti võistlejate võidud ja tiitlid jagunesid järgnevalt:

Vanusekategooria Kids (10-12): Sofi Coco Nopponen. Üldarvestuses 5. koht ja rannariiete vooru esikoht: The Best Model Of Universe V place, Best In Summer Collection Gold medal Award.

Vanusekategooria Teens (13-16): Marii Viidul. Üldarvestuses 3. koht ja tiitel Bronze Medal Awards International Teen Competition The Best Model Of Universe.

Vanusekategooria Models (17-28) võistles Eestist kuus modelli:

Maria Heleen Tõniste: üldarvestuses 1. koht ja tiitlid The Best Model Of Universe Model category Winner; The Best Model Of Europe Estonia Model Winner; Brand MarcoMarcu Ambassador; Brand Evidencia Latina Ambassador.

Brigitta Liivak: Arte’s Itaalia televisiooni parima modelli auhind, The Best Model Of Europe Estonia Model 2nd place.

Lisbeth Riistan: The Best Model Of Univere Star Of Universe

Janne Muttik: The Best Model Of Europe Estonia 3rd place

Annabel Ruutsalu: The Best Model Of Europe Estonia 4th place

Vanessa Kallas: The Best Model Of Europe Estonia 5th Place, The Best In Summer swimsuit 3rd place.

Vanusekategooria Young Lady (29-45) võistles viis modelli:

Julia Agajeva Pavlova: üldarvestuse esikoht ja tiitlid The Best Model Of Universe Young Lady Category Winner, The Best In Swimsuit 2nd place.

Renne Merilo: The Best Model Of Universe Young Lady category 3rd place; Brand MarcoMarcu Ambassador, Brand MentalCreatorBijoux Ambassador, The Best in Swimsuit 4th place.

Angelika Roos: The Best Model Of Universe Gold Medal Awards Star Of Universe.

Jevgenia Sudnikovitš: The Best Model Of Universe Gold Medal Awards Queen Of Europe.

Marina Zima Tsahkna: The Best Model Of Universe Young Lady Best In Summer swimsuit 5. Place.

Vanusekategooria Lady (46-55) võistles neli modelli:

Liina Lelmi: üldarvestuses 1. koht ja tiitel The Best Model Of Universe Lady category Winner

Viktoria Borgmann: The Best Model Of Universe Lady category 2. place

Ingrid Tõniste: The Best Model Of Universe Lady category 4th place

Marina Sats: The Best Model Of Universe Lady category 5th place

Vanusekategooria Over Lady (55+) võistles kaks modelli:

Maire Roosileht: üldarvestuses 1. koht ja tiitlid The Best Model Of Universe Over Lady Winner, The Best in Summer Swimsuit 1st place.

Ene Koppel: The Best Model Of Universe Over Lady category 3rd place, Best In Elegance 3rd place.