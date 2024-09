Ametlikult lahutatud! Laulja Joe Jonas ja näitlejanna Sophie Turner tõmbasid abielule joone alla

Muusiku ja näitlejanna lahutus jõustus teisipäeval, kuid selle täpsemad detailid on konfidentsiaalsed. Samuti pole teada, kuidas Joe ja Sophie hakkavad oma kahte last, 3-aastast Willat ja 2-aastast Delphine’i, omavahel jagama, vahendab Page Six.

Mullu septembris selgus, et Jonase ja Turneri neli aastat kestnud liit on läbi saanud. Lahutuspaberid andis sisse Jonas ning märkis dokumentidesse, et tema ja Turneri abielu on „pöördumatult purunenud“.