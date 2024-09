Režissöör Andres Maimik: Jan Uuspõld on inimene, kes ei oska kunagi öelda „ei“

„Paar aastat tagasi tehti selline aprillinali, et mulle helistati ja öeldi, et Ergo Kuld ja Kristian Taska teevad filmi „Jan Uuspõld läheb Narva“. Ma jäin muidugi kohe uskuma ja hakkasin juba Taskale helistama, siis öeldi aprill ära. Selle sama nalja ma tegin Maimikule ja Uuspõllule ka, kõik jäid uskuma,“ meenutas Tolk naljatledes ja lisas, et praegu oli õige aeg film ära teha, kuna Jan oli taas meelelahutusmaailmas oma eluga.

Jan omakorda selgitas, et see käis tegelikult nii, et tema isiklik mänedžer ja sõber Indrek Rahumaa rääkis kuskil juba viis aastat tagasi, et oleks vaja see järg teha. „Sel sügisel ma olingi oma elujärjega sel maal, et kriis oli piisavalt suur, et Tolk helistas, et nüüd on aeg film teha.“