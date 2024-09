„MasterChef Eesti: kuulsused köögis“ kõik kaksteist osalejat on selgunud

„Ühes välismaises kuulsuste MasterChefi osas viidi osalised restorani kööki ja pandi päris kokkade vahele tööle – see tundus päris hull väljakutse ja pani mõtlema, et kuhu ma end nüüd mässimas olen?“ rääkis Susan Luitsalu, kirjanik ja teletegija, kelle sõnul oli pakkumine saates osaleda nii ootamatu ja lõbus, et muud ei jäänud üle. „Kuna mul ei ole plaani oma restorani avada, siis teleekraanil millegi põhja kõrvetamine võib olla küll piinlik lugu, aga ma ei pea seejuures muretsema oma tulevase ettevõtte maine pärast,“ kirjeldas ta.