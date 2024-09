Imagine Dragonsit soojendab vaid 16-aastaselt megahiti kirjutanud inglise laulja

Declan McKenna on inglise laulja ja laulukirjutaja, kes sai juba teismelisena tuntuks looga „Brazil“, mis kritiseeris FIFA korruptsiooniskandaali ning otsust pidada 2014. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused Brasiilias hoolimata riigis valitsevast vaesusest. Lugu on saanud miljoneid kuulamisi Youtubes ja Spotifys ning see tegi McKennast üleöö tuntud artisti. Teismelise muusikuga soovis lepingu sõlmida lausa 40 plaadifirmat, valituks osutus Columbia Records.

Imagine Dragons on tuntud oma rajude esinemiste ja hittide poolest, mis vallutanud aastate jooksul sadu edetabeleid üle kogu maailma. Imagine Dragonsi hurmav ninamees Dan Reynolds on laval uskumatult siiras. Tal on kombeks karata kõlarile, viskuda põlvili, joosta edasi-tagasi kui välgust tabatud Casanova, kuid selles pole grammigi täpselt väljamõõdetud paraadlikkust-fassaadlikust, mida Las Vegases võrsunud bändist oodata võiks. Imagine Dragons on nii üdini ehe ja lihtne, et tundub peaaegu naiivne, on manitud arvustustes.