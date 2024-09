Näosaate kuues osaleja on Birgit Sarrap: kavatsen seda 100% nautida, endast parima anda, õppida ja areneda

„Mul on suur rõõm, et „Su nägu kõlab tuttavalt“ jõuab taas televaatajateni, sest olen alati sellele saatele kaasa elanud, osalejaid aukartuse ja imetlusega jälgides,“ tunnistab Birgit Sarrap. „Kui eelmisel hooaegadel tundus, et pole päris minu aeg, siis sel korral kaalusin mõtet tõsiselt ja lõpuks nõustusin, sest tean, et see saade on meeletult lõbus! Kavatsen seda 100% nautida, endast parima anda, õppida ja areneda.“