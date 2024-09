Foo Fightersi ninamees tunnistab: mulle sündis hiljuti abieluväline sohilaps. Loodan oma perelt andestust saada

55-aastane endine Nirvana trummar teatas teisipäeval avaldatud Instagrami postituses, et armastab oma perekonda ja on valmis tegema kõik, mis võimalik, et taastada nende usaldus ja nende andestus saada. Hiljuti 21. pulma-aastapäeva tähistanud Dave Grohli ja Jordyn Blumi abielust on sündinud kolm tütart. Nendest tuntuim on Violet Grohl, kes on samuti laulja. Foo Fightersi laulja kaks vanimat tütart on värske uudise tõttu kustutanud ära oma sotsiaalmeediakonto.

Grohli postitusest selgub, et ka tema abieluväline laps on tüdruk. Kuigi tema avaldusest võib lugeda välja, et tema senine pereelu on uudise tõttu kannatada saanud, siis Grohl kavatseb oma vastsündinud tütre elus kaasa lüüa. „Ma plaanin olla talle armastav ja toetav vanem,“ seisab muusiku postituses.

Grohli esindaja pole ühelegi väljaandele rohkem kommentaare jaganud.

Daily Mail on avaldanud video juulis toimunud Wimbledoni tenniseturniirist, mida Grohl koos abikaasaga väisas. Klipist on näha, et muusik oli ärritunud ja vastas ajakirjaniku küsimustele võrdlemisi ebaviisakalt. Ka hiljem tribüünidel istudes tundus Grohl tujust ära olevat. Varem mainitud video on hakanud nüüd TikTokis oma elu elama.

Sohilapsest rääkiva uudise tuules on mitu väljaannet refereerinud Grohli 2007. aastal antud intervjuud, kus ta paljastas, et tema esimene abielu lõppes tema truudusetuse tõttu. Aastatel 1994–1996 oli ta abielus fotograaf Jennifer Leigh Youngbloodiga. Viis aastat pärast lahutust kohtus ta oma praeguse abikaasa Jordyn Blumiga ühes Los Angelese viskibaaris.