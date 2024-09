ÜLEVAADE | Väga erilised valikud! Eesti staarid on viimasel ajal oma maimukestele ootamatuid nimesid pannud

Tänavu on mitu tuntud eestlast perelisa tervitanud. Kätte on jõudnud ka aeg, kui oma lastele aina kõlavamaid ja haruldasemaid nimesid pannakse. Siinkohal heidame pilgu kodumaa staaridele, kes on sel aastal lapse saanud ja talle erilise nime pannud.