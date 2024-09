Strippari süda murti! Justin Leo sai tõsielusaate finaalis valusalt korvi

Austraalias filmitud reality show finaaliks oli iga neiu jätnud sõelale kaks meest, kes neile kõige rohkem sümpatiseerisid. See, kas nende valitud kavalerid on paadunud fuckboy’id (kepivennad, inglise keeles on saate pealkiri „FBoy Island“ – toim) või tõsiste kavatsustega noormehed, sai avalikuks juba mõni osa tagasi. Paljudele saadet jälgivatele eestlastele võis tulla suure üllatusena skandaalse strippari Justin Leo väide, et ta kuulub heade kuttide leeri. Kui arvestada seda, mida tantsiv meelelahutaja kõigest mõne kuuga 2021. aastal Eestis korda saatis, oleks võinud arvata, et ta üks seelikuküttidest.