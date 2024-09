Taylor Swifti Kamala Harrise toetamise tuules: milliste kodumaa staaride arvamus võiks Eesti valimisi mõjutada?

Eile õhtul toimus Ameerika Ühendriikides Philadelphias USA presidendiks kandideeriva Kamala Harrise ja Donald Trumpi debatt. Pärast debatti avas oma suu megastaar Taylor Swift, kelle poliitilist seisukohta sügiseste valimiste eel pingsalt oodati. Swift avaldas, et tema toetab kindlalt Harrist.

„Nagu paljud teist vaatasin ma täna õhtul debatti. Kui te veel ei ole seda teinud, siis on nüüd hea aeg uurida, millistel seisukohtadel need kandidaadid teile kõige olulisemates teemades on. Valijana vaatan ja loen kindlasti kogu kättesaadavat infot nende kavandatava poliitika ja selle riigi jaoks mõeldud plaanide kohta,“ kirjutas Swift.