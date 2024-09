Maailmakuulus The Jacksons esineb Õllesummeril

Bänd ja nende lood nagu „ABC“, „I Want You Back“, „I’ll Be There“, „Can You Feel It“ jpt olid ajastu teedrajavad nii muusikalises kui lavashow mõttes. Maailma üks esimesi boybande, kelle varasalves on kuus Billboard nr 1 hitti, üle 150 miljonit müüdud plaati ja kõikvõimalike auhindu. The Jacksons oli esimene artist, kes jõudis nelja järjestikuse hitiga Billboardi Hot 100 esikohale. Bändi panus ja jalajälg tänapäeva popmuusika muusikaajaloos on tõeliselt märkimisväärne. The Jacksons on muusikahiid Motown-i kullaproov ning bänd mis kinkis maailmale Popikuninga enda.

Popkuninga Michael Jacksoni plahvatuslik karjäär sai alguse just The Jackson 5 koosseisus. The Jacksons astub Õllesummeril üles koosseisus Jackie, Tito ja Marlon Jackson.

Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson: „Usun, et ma ei tee kellegile siinkohal liiga, kui ütlen, et maailma popmuusika ajalugu silmas pidades on tegemist kindlasti suurima staariga, kes Õllesummeri ajaloo jooksul festivali lavalaudadele astunud on.“

Jacksonite näol on tegemist esimese mustanahalise artistiga, kes vallandas ülemaailmse maania nagu seda enne olid teinud vaid The Beatles ja Elvis Presley.

The Jackson 5 sai alguse 1964. aastal Indiana osariigis USAs, kus Jacksonite pere pea Joe Jackson lõi oma viiest pojast koosneva showbändi. Juba 1968. aastal vallutasid bändi esimesed suured hitid järjest suuremaid fännide masse. 1970ndatel jätkus The Jackson 5 edu järjest tõusvas tempos. Kõik neli 1976-1981 aastate vahel ilmunud albumit olid kommertslikult väga edukad. Just 1970ndatel tekkis meelelahutusmaailma uus nähtus - Jacksonmania. 1984. aastal lahkus bändist lõplikult soolokarjääri teele Michael Jackson. Pea kõik bändi liikmed on vahepealsetel aastatel proovinud teha soolokarääri ning kokku on tuldud vaid loetud kordadel. Viimane Jacksonite maailmatuur toimus 2013. aastal. Peale seda on bänd kokku tulnud ainult spetsiaalseteks esinemisteks ja väiksemateks kontsertreisideks.