Ukraina tuntud lauljatar sai Vene produtsendilt koostööpakkumise. „Mul on häbi“

SOWA sõnas, et peab seda pöördumist äärmiselt küüniliseks, sest praegu pakutakse talle Vene rublade teenimist, samal ajal kui agressorriik okupeeris osa tema kodumaast ja pommitas maja, kus elavad tema tädi ja vanaisa. Lauljanna sõnul on äärmiselt häbematu ja alatu üldse Ukraina artistidele midagi sellist pakkuda.

„Olen täiesti veendunud, et kõik saab alguse keelest, et keel on seeme, mille kaudu kultuur kasvab. Mul on häbi inimeste pärast, kes ikka veel arvavad, et on lahe rääkida vene keeles või kuulata uhkelt vene esinejaid. Eriti pärast kõiki neid tulistamisi ja ukrainlaste süütuid surmasid,“ selgitas ta.