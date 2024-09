Helen Adamsoni pikalt hoitud saladus tuleb ilmsiks: päriselt selline värin on sees, et tahaksin nutta

Adamson (37) lausub ühismeedias, et oma värskesse raamatusse pani ta kirja saladuse, mida on endaga pikalt kaasas kandund. „Ma tahaks täiega õnnest karjuda! Aga laps magab kõrvaltoas, seega silent screams [sisemised karjed - toim]. Ma olen nii õnnelik!“ kirjeldab ta uudist oma jälgijatele teatavaks tehes. „Te ei kujuta ette, kui elevil ma olen! Päriselt selline värin on sees, et tahaksin uhkusest, kergendusest ja rõõmust nutta!“ õhkas ta.